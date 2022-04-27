Сильный ветер и похолодание ожидаются в Казахстане

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Синоптики опубликовали прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня – с 28 по 30 апреля. Последние дни апреля 2022 года обещают быть холодными и ветреными, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В последние дни апреля на западные регионы Казахстана сместится циклон из районов Белого моря, который, смещаясь в восточном направлении, будет оказывать влияние и на северо-западные и северные регионы страны.

В связи с этим на большей части республики в эти дни пройдут дожди. Жителей западных регионов предупреждают о сильных дождях в субботу, 30 апреля.

Погоду южной половины Казахстана в ближайшие трое суток будет формировать Южный циклон, который 30 апреля охватит большую часть Казахстана. Он принесет град и шквал.

Почти во всей стране ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, на юге и юго-востоке порывы ветра будут достигать 23-28 м/с.

На западе, северо-западе и севере ожидается постепенное похолодание, а на остальной территории страны, наоборот, повышение температуры воздуха.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966979-silnyy-veter-i-poholodanie-ozhidayutsya-v-kazahstane/