Десятки мертвых тюленей обнаружили на берегу Каспийского моря в Мангистау (фото)

Иллюстративное фото: pixabay.com

Житель Мангистауской области обнаружил на берегу Каспийского моря около полусотни тушек мертвых тюленей. На место гибели животных выехала следственная-оперативная группа природоохранной прокуратуры.

Как рассказал мужчина изданию Lada.kz, мертвые животные были найдены на берегу Каспия напротив месторождения Каражанбас, расположенного на полуострове Бузачи. Это примерно в 230 километрах от Актау.

Мертвый тюлень. Фото: lada.kz

Сам казахстанец считает, что причиной гибели тюленей могло стать обмеление Каспия. Ранее в Минэкологии объясняли, что стало причиной падения уровня воды в Каспийском море.

Фото: lada.kz

В специализированной природоохранной прокуратуре Мангистауской области изданию сообщили, что на место происшествия выехала следственная-оперативная группа. В нее вошли сотрудники отдела полиции Тупкараганского района, инспекторы Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекция рыбного хозяйства и сотрудники инспекции ветеринарного контроля.

Специалисты департамента экологии проведут забор воды и анализ уровня загрязнения.

Фото: lada.kz

Всего несколько дней назад в песках Мангистау были найдены пять туш мертвых фламинго. Специалисты не смогли провести экспертизу, чтобы установить точную причину смерти птиц. Но при наружном осмотре следов пуль на фламинго не нашли.

Позже о гибели фламинго высказался глава Минэкологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966940-desyatki-mertvyh-tyuleney-obnaruzhili-na-beregu-kaspiyskogo-morya-v-mangistau-foto/