Дождь в Алматы, пыльные бури в регионах: какой будет погода в Казахстане

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В Алматы сегодня, 27 апреля, снова будет идти дождь, а в Нур-Султане и Шымкенте синоптики обещают теплую погоду без осадков. В ряде регионов страны из-за усиления ветра объявлено штормовое предупреждение, сообщается на сайте РГП "Казгидромет".

Сегодня в Алматы будет дождливо, столбики термометров поднимутся до +17 +19 градусов, а порывы ветра будут достигать 8 метров в секунду.

В Нур-Султане ожидается облачная погода без осадков, столбики термометров покажут 20-22 градуса выше нуля. Скорость ветра составит 2-7 м/с.

В Шымкенте, по данным синоптиков, сегодня также будет облачно, температура воздуха составит +24 +26 градусов. Ожидается усиление ветра от 8 до 13 м/с.

Кроме того, по данным метеослужбы в нескольких регионах Казахстана в среду объявлено штормовое предупреждение:

на юге, в центре Мангистауской области и в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря, скорость ветра увеличится до 15-20 м/с;

области и в центре области ожидается пыльная буря, скорость ветра увеличится до 15-20 м/с; в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, а также на большей части Северо-Казахстанской ожидается усиление ветра, скорость порывов ветра будет достигать 15-20 м/с;

и областях, а также на большей части ожидается усиление ветра, скорость порывов ветра будет достигать 15-20 м/с; в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, ветер порывами до 15-20 м/с.

области ожидаются гроза, шквал, ветер порывами до 15-20 м/с. в Алматинской области в районе Алакольских озер также ожидается усиление ветра до 20-25 м/с, а скорость порывов будет достигать 30 м/с и более.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966939-dozhd-v-almaty-pylnye-buri-v-regionah-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane/