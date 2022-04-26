Устно будут сдавать экзамен по истории Казахстана в школах

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В этом году экзамен по истории Казахстана выпускники 11 классов будут сдавать устно, сообщает МИА "Казинформ" со ссылкой на слова первого вице-министра образования и науки РК Шолпан Кариновой.

Отмечется, что в этом году, как и обычно, выпускники школ будут сдавать пять экзаменов. Никаких изменений по самим экзаменационным предметам и содержанию заданий не будет.

"В этом году экзамен по истории Казахстана выпускники будут сдавать устно. Этот вопрос часто обсуждался в последние годы. Для учителей истории это не новость", – сказала вице-министр.

Она отметила, что в связи с переходом на устный формат экзамена по истории Казахстана, в МОН РК поступил ряд предложений, тем не менее, изменился только формат.

По словам Шолпан Кариновой, и для экзамена, и для тестирования задания разрабатываются в рамках учебной программы. Дополнительных заданий также не будет. Кроме того, опыт сдачи устного экзамена по истории Казахстана, то есть, по билетам, уже имеется.

Напомним, сегодня стало известно, что выпускники школ, претендующие на знак отличия "Алтын белгi", должны будут сдать один из пяти выпускных экзаменов на базе Назарбаев Интеллектуальной школы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966900-ustno-budut-sdavat-ekzamen-po-istorii-kazahstana-v-shkolah/