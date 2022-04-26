Полицию Алматы перевели на усиленный режим несения службы

Иллюстративное фото: ДП Алматы

Алматинскую полицию перевели на усиленный режим несения службы в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок". Об этом сообщили в департаменте полиции мегаполиса, передает корреспондент NUR.KZ.

"С 25 по 29 апреля включительно полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы. В проведении ОПМ задействованы сотрудники служб и подразделений полиции, совместно с военнослужащими Национальной гвардии.

В целях поддержания должного общественного порядка, предупреждения, пресечения правонарушений на улицах и в других общественных местах, в рамках отработки увеличена плотность полицейских нарядов на территории города", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что в рамках "Нулевой терпимости к правонарушениям" сотрудники полиции и военнослужащие прочесывают улицы, дворы, скверы, дачные массивы и другие общественные места.

Также сотрудники правоохранительных органов проводят проверки по выявлению нарушений миграционного законодательства, в том числе в строительной и торговой сфере.

"Кроме того, проводится проверка владельцев гражданского оружия и лиц, стоящих на профилактическом учете полиции.

Активизирована работа оперативных подразделений ДП по розыску без вести пропавших лиц, уголовных преступников, а также разоблачению преступных групп, промышляющих кражами чужого имущества, квартирными кражами, угонами и так далее", - заключили в Департаменте полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966886-politsiyu-almaty-pereveli-na-usilennyy-rezhim-neseniya-sluzhby/