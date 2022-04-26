Выпускники будут сдавать экзамен в НИШ для получения "Алтын белгi"

Медаль "Алтын белгi". Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Министерстве образования и науки озвучили новые правила, согласно которым школьники, претендующие на знак "Алтын белгi", должны будут сдать один из пяти выпускных экзаменов на базе Назарбаев Интеллектуальной школы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Теперь для того, чтобы получить знак отличия "Алтын белгi", выпускникам необходимо сдавать экзамен по предмету "Алгебра и начала анализа" в НИШ. Все остальные экзамены будут проходить в привычном порядке в своих школах.

Отмечается, что такое нововведение сделано для того, чтобы усилить прозрачность, объективность и независимую оценку учебных достижений претендентов на знак.

В министерстве объяснили, что сам экзаменационный предмет нововведением не является, а значит все вопросы и задания останутся прежними.

"Это не новый предмет. В предыдущие годы выпускники сдавали пять экзаменов. Поэтому это не новый предмет, не новые задания.

Претендент обязан стать экзамен в Назарбаев интеллектуальных школах, где будет обеспечено внешнее оценивание его школьных достижений", – заявила вице-министр образования и науки Шолпан Каринова.

Она добавила, что школьники могут отказаться от сдачи экзамена в НИШ. В таком случае они будут сдавать этот же предмет в своей школе, но при этом получат не знак "Алтын белгi", а только аттестат с отличием.

Также в ведомстве подчеркнули, что школьники из отдаленных населенных пунктов, претендующие на "Алтын белгі", будут обеспечены транспортом и сопровождением для сдачи экзамена на базе НИШ.

Отмечается, что сейчас в Казахстане 7,5 тыс. выпускников претендует на получение знака "Алтын белгi".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966858-vypuskniki-budut-sdavat-ekzamen-v-nish-dlya-polucheniya-altyn-belgi/