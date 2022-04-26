Пранкеры бросили упаковку молока в машину в Нур-Султане (видео)

Кадр из видео: instagram.com/kris.p.astana

Молодые астанчане бросили упаковку молочного продукта в лобовое стекло машины, после чего произошла перепалка. Как оказалось, участники видео снимали социальный эксперимент.

Ролик с кадрами произошедшего опубликовали в паблике kris.p.astana в Instagram. На опубликованном видео можно заметить, как молодые люди вышли из машины и бросили пакет с белой жидкостью в машину другого водителя. Затем завязалась погоня, а после - потасовка.

В УП столичного района "Сарыарка" сообщили, что видео снято на пересечении улиц 189 и Земляничная. Сами же нарушители общественного порядка заявили, что проводили социальный эксперимент.

Все участники инцидента были установлены и задержаны.

В отношении правонарушителей составлено 6 административных протоколов, наложен штраф в размере 43 МРП (чуть более 131 тыс. тенге). Кроме того, было возбуждено административное производство по статье "Мелкое хулиганство".

Все участники данного происшествия помещены в ИВС.

Материалы дела передали в административный суд для принятия решения.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966820-prankery-brosili-upakovku-moloka-v-mashinu-v-nur-sultane-video/