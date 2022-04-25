Фонтаны в Алматы запустят 25 мая

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С 25 мая в Алматы будут запущены 60 городских фонтанов. Всего в городе 128 фонтанов, из которых 63 находятся в коммунальной собственности, в том числе 10 "сухих". 65 фонтанов находятся в частной собственности, передает МИА "Казинформ".

Как сообщили агентству в пресс-службе акимата Алматы, на обслуживании ТОО "Eco Almaty" находится 63 коммунальных фонтана. Из них 60 планируется запустить к 25 мая.

Еще 3 фонтана сейчас на реконструкции: возле Казахского национального академического театра драмы имени М. Ауэзова, государственного музея РК и в сквере КБТУ.

За последние пять лет в городе построили 13 новых фонтанов и еще 10 фонтанов реконструировали.

К 2022 году в городе завершили ремонт 10 фонтанов.

"Это фонтаны "Неделька", каскады в сквере ГАТОБ имени Абая, "Четыре чаши", главный фонтан парка Первого Президента PK, фонтан у здания Государственного музея имени А. Кастеева, в сквере дворца Республики, на улице Курмангазы между Достык и Кармысова, у фасада Дворца Республики, у театра имени Лермонтова и у здания Национальной Библиотеки", - пояснили в ведомстве.

Как отметили в администрации города, большинство фонтанов, построенных в 60-80 годах прошлого века, имеют достаточно высокий износ.

"Специалисты, несмотря на то, что состояние многих фонтанов требует проведения капитальных ремонтно-восстановительных работ, поддерживают фонтаны в технически исправном состоянии. На фонтанах проводятся текущие ремонтные работы, своевременно производится санитарная очистка и уборка", - добавили в акимате.

Также на каждом коммунальном фонтане размещены таблички с запретом купания. В рамках дезинфекции фонтанов добавляется гидрохлорид натрия для обеззараживания воды и медный купорос для предотвращения озеленения воды, а также появления бактерий и водорослей.

Ранее мы сообщали, что фонтаны в столице запустят 1 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966747-fontany-v-almaty-zapustyat-25-maya/