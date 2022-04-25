Мертвых фламинго обнаружили в Мангистау: специалисты не смогли провести экспертизу
Эксперты не смогли провести экспертизу, чтобы установить точную причину смерти пяти особей фламинго, туши которых недавно обнаружили в песках в Мангистауской области. Об этом сообщил глава Управления животного мира и охотничьего хозяйства Комитета лесного хозяйства и животного мира Куат Чумакаев.
Как пишет Lada.kz, со слов Чумакаева, фламинго, как предполагается, погибли из-за неблагоприятных погодных условий.
По словам спикера, эксперты выехали на место, где было обнаружено пять туш краснокнижных птиц. При наружном осмотре следов пуль на фламинго не нашли.
Отмечается, что видео, распространенное в социальных сетях, сняли 14 апреля.
"Провести экспертизу невозможно. Как говорят эксперты в области ветеринарии, не исключено, что гибель фламинго связана с неблагоприятными погодными условиями.
То есть птицы были ослабленными, водоемов рядом нет, поэтому они погибли. Сейчас этим делом занимается полиция", - резюмировал Чумакаев.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ребенок в Мангистауской области нашел несколько туш фламинго в песках и заснял их на смартфон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966738-mertvyh-flamingo-obnaruzhili-v-mangistau-spetsialisty-ne-smogli-provesti-ekspertizu/