Мертвых фламинго обнаружили в Мангистау: специалисты не смогли провести экспертизу

Иллюстративное фото: pixabay.com

Эксперты не смогли провести экспертизу, чтобы установить точную причину смерти пяти особей фламинго, туши которых недавно обнаружили в песках в Мангистауской области. Об этом сообщил глава Управления животного мира и охотничьего хозяйства Комитета лесного хозяйства и животного мира Куат Чумакаев.

Как пишет Lada.kz, со слов Чумакаева, фламинго, как предполагается, погибли из-за неблагоприятных погодных условий.

По словам спикера, эксперты выехали на место, где было обнаружено пять туш краснокнижных птиц. При наружном осмотре следов пуль на фламинго не нашли.

Отмечается, что видео, распространенное в социальных сетях, сняли 14 апреля.

"Провести экспертизу невозможно. Как говорят эксперты в области ветеринарии, не исключено, что гибель фламинго связана с неблагоприятными погодными условиями.

То есть птицы были ослабленными, водоемов рядом нет, поэтому они погибли. Сейчас этим делом занимается полиция", - резюмировал Чумакаев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ребенок в Мангистауской области нашел несколько туш фламинго в песках и заснял их на смартфон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966738-mertvyh-flamingo-obnaruzhili-v-mangistau-spetsialisty-ne-smogli-provesti-ekspertizu/