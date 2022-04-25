Фонтаны запустят в Нур-Султане 1 мая (фото)

Фонтан в Нур-Султане. Фото: instagram.com/akimat_nur_sultan

Подготовка к подключению фонтанов проходит в Нур-Султане. В этом году их пообещали запустить 1 мая, сообщается в официальном Instagram акимата города.

На сегодняшний день ведутся ремонтно-восстановительные работы, а также расконсервация фонтанов столицы. Они должны заработать в предстоящее воскресенье.

Как отметили в акимате, фонтаны занимают особое место в досуге жителей Нур-Султана в жаркие дни.

В ведомстве отметили, что район Есиль является рекордсменом по количеству фанатов в столице. Всего в районе 27 фонтанных комплексов, в которые входят 46 фонтанов.

Напомним, что с сегодняшнего дня полоса для движения общественного транспорта вводится по улице Нажимеденова – от улицы Калдаякова до проспекта Тауелсыздык в Нур-Султане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966731-fontany-zapustyat-v-nur-sultane-1-maya-foto/