Собака напала на 11-летнего ребенка в Акмолинской области

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23 апреля женщина обратилась в полицию Аршалынского района и попросила принять меры в отношении жителя села Жибек Жолы, чья собака восточноевропейской породы покусала ее сына, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Стражи порядка установили, что инцидент произошел во время тренировки на стадионе. 11-летнего мальчика покусала собака.

В медицинском учреждении, куда женщина с ребенком обратились за помощью, был поставлен диагноз: укушенные раны левой руки, ссадины брюшной полости.

Участковый инспектор установил владельца собаки и составил протокол по ст.407-2 ч.1 п.4 КоАП РК (Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными).

Правоохранители напомнили, что запрещено выгуливать собак во дворах жилых многоквартирных домов, на детских дворовых и спортивных площадках, территориях детских дошкольных и учебных заведений, лечебных учреждений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966703-sobaka-napala-na-11-letnego-rebenka-v-akmolinskoy-oblasti/