"Вырастет и станет министром": родившемуся без руки мальчику собирают 1,5 млн тенге на протез

Айбын Сейдулла. Фото: из личного архива

Айбын из Кызылорды родился без левой ручки. Папа мальчика уверен - сын станет министром в будущем, а пока Айбын занимается спортом и готовится к паралимпиаде. Родители надеются поставить ребенку протез, но он стоит 1,5 миллиона тенге, которых у семьи просто нет, передает NUR.KZ.

"Сын родился 10 апреля 2012 года. После родов мне дали Айбына через 30 минут и сказали, что у ребенка нет левой руки. Психологи убедили меня, что со временем можно будет поставить протез. Мой супруг тоже поддержал меня, сказав, что в будущем сын станет министром, только тогда я успокоилась.

Айбын вырос, стал ходить в детский сад. В садике его дразнили из-за отсутствия руки. Айбын сильно стеснялся и спрашивал, где его рука. На что папа ответил - "такого особенного ребенка даровал нам Бог, чтобы мы справились с этим испытанием. Мы с мамой любим тебя безмерно", - рассказывает мама мальчика Баян Аралбаева.

Когда ребенок пошел в школу, он стал носить косметический протез, который не двигается, но со временем отказался от него.

Родители хотят, чтобы мальчик носил подвижный протез. Это даст ребенку шанс почувствовать себя таким же, как все дети. А также, чтобы улучшить навыки самообслуживания и, самое главное, подарить ему уверенность в себе.

"Айбын - отличник, любит играть в шахматы и в футбол. Ходит в кружки, занимается таэквондо. Готовим его к паралимпиаде. Сейчас Айбыну 10 лет, он скоро закончит 4-й класс. С каждым годом он все больше стесняется дефекта", - говорит мама.

Семья хочет приобрести сыну подвижный протез, который стоит 1 517 000 тенге. Но у родителей нет таких средств. С помощью благотворительного фонда "Артель" и собственными силами удалось собрать 209 637 тенге, но это - лишь малая часть суммы. Баян надеется на поддержку неравнодушных казахстанцев.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 1534 6931

Баян Аралбаева (мама)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966696-vyrastet-i-stanet-ministrom-rodivshemusya-bez-ruki-malchiku-sobirayut-15-mln-tenge-na-protez/