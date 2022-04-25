Новую автобусную полосу запускают в Нур-Султане

Иллюстративное фото: astana.gov.kz

Полоса для движения общественного транспорта вводится по улице Нажимеденова – от улицы Калдаякова до проспекта Тауелсыздык в Нур-Султане – с понедельника, 25 апреля, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Как отметили в ведомстве, на данном участке установлены соответствующие дорожные знаки, а также подрядными организациями ведутся подготовительные работы по нанесению соответствующей дорожной разметки.

Автомобилистам напомнили, что нарушения ПДД в части движения по полосам Bus Lane фиксируются камерами АПК "Сергек".

Напомним, что в Нур-Султане с 25 апреля по 5 мая по Кабанбай батыра и с 23 апреля по 25 мая по улице Ш. Косшыгулулы будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств. Речь идет об участках от Коргалжинского шоссе до улицы Сарайшык и от улицы К. Кумисбекова до улицы Ш. Бейсековой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966654-novuyu-avtobusnuyu-polosu-zapuskayut-v-nur-sultane/