С 1 мая для туристов отменят обязательный ПЦР-тест по прилете в Таиланд

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С 1 мая власти Таиланда отменят обязательные ПЦР-тесты, которые было необходимо сдавать иностранным гражданам, въезжающим в страну, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Туристическое управление Таиланда.

Власти Таиланда поэтапно снимают ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Так, с 1 мая текущего года в силу вступают обновленные правила для туристов, въезжающих в страну.

Новые правила включают в себя отмену требования о сдаче ПЦР-теста по прилете и снижение минимальной суммы страхового покрытия до 10 тыс. долларов США (сейчас минимальная сумма покрытия составляет 20 тыс. долларов США).

Кроме того, согласно новым требованиям, будут введены две программы въезда – отдельно для вакцинированных и невакцинированных путешественников.

Правила въезда в Таиланд для вакцинированных туристов:

Путешественникам, прошедшим полный курс вакцинации от COVID-19 препаратами, сертифицированными ВОЗ и/или Министерством здравоохранения Таиланда, больше не требуется сдача ПЦР-тестов за 72 часа до вылета и по прилете в Королевство.

сдача ПЦР-тестов за 72 часа до вылета и по прилете в Королевство. По прибытии в Таиланд туристы могут свободно путешествовать по стране.

Правила въезда в Таиланд для невакцинированных туристов:

Путешественникам, не прошедшим полный курс вакцинации от COVID-19 препаратами, сертифицированными ВОЗ и/или Министерством здравоохранения Таиланда, также не требуется сдача ПЦР-тестов за 72 часа до вылета и по прилете в Королевство.

сдача ПЦР-тестов за 72 часа до вылета и по прилете в Королевство. По прибытии в страну необходимо пройти пятидневный карантин и сдать ПЦР-тест на пятый день пребывания в Таиланде.

и сдать пребывания в Таиланде. По окончании карантина и получении отрицательного результата теста туристы могут свободно путешествовать по стране.

Тем не менее, если турист загрузит в регистрационную систему Thailand Pass сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до вылета, то он будет считаться полностью вакцинированным.

Всем туристам, прибывающим в Таиланд, по-прежнему необходимо зарегистрироваться на сайте для получения въездного документа – Thailand Pass QR-code, а также приобрести полис медицинского страхования от COVID-19 с минимальным покрытием не менее 10 000 долларов США.

"Во время пребывания в Таиланде туристы должны неукоснительно следовать всем санитарно-эпидемиологическим правилам, таким как: социальное дистанцирование, ношение медицинских масок/ респираторов и регулярное измерение температуры тела", – подчеркнули в сообщении Туристического управления Таиланда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966645-s-1-maya-dlya-turistov-otmenyat-obyazatelnyy-ptsr-test-po-prilete-v-tailand/