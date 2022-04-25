Снег выпал в Карагандинской области (видео)

Кадр из видео: instagram.com/dorogi_karagandy

В Шетском и Актогайском районах выпал снег. В поселке Агадырь толщина снежного покрова местами достигает 4 миллиметров, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на филиал "Казгидромета" по Карагандинской области.

В социальных сетях публикуют фотографии и видео со снегом, выпавшим сегодня ночью в Актогайском и Шетском районах.

Несмотря на предупреждения о похолодании и возможных заморозках, жители Карагандинской области не ожидали таких осадков.

Между тем синоптики называют ситуацию штатной.

"Снег действительно выпал в Шетском и Актогайском районах. В Шетском толщина достигает 4 миллиметров, в Актогайском - 1 миллиметр.

Похолодание и осадки были ожидаемыми, мы информировали о понижении температуры, штормовом предупреждении. Это связано с прохождением холодного фронта с Северного Ледовитого океана", - отметили в филиале "Казгидромета".

Холода сохранятся в регионе до 28 апреля. На севере и в центральной части области в ночное время зафиксированы заморозки до -3 градусов в воздухе и до -9 градусов в почве.

"Апрель у нас всегда плавающий. Поэтому снег в апреле не является аномалией", - добавили синоптики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966614-sneg-vypal-v-karagandinskoy-oblasti-video/