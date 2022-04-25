Еще на двух водоемах СКО начала массово гибнуть рыба

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Массовая гибель рыбы продолжается в Северо-Казахстанской области – мор произошел еще на двух водоемах. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице Департамента по экологии СКО.

Как сообщили в ведомстве, мор рыбы был зафиксирован на озере Пестрое, расположенном на южной окраине Петропавловска, и на озере Жекеколь в Жамбылском районе.

В первом случае водоем арендует ТОО "Ника-Гарант", второй водоем находится во владении ИП "Алихан".

Сообщается, что на оба озера выехала рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники Департамента экологии по СКО, Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата СКО.

"Произведен осмотр озер, отобраны пробы воды, а также тушки мертвой рыбы с целью проведения лабораторных анализов", - добавили в департаменте.

Ранее сообщалось о случаях массовой гибели рыбы в озере Бугровое в Кызылжарском районе и в реке Чаглинка в Тайыншинском районе СКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966565-esche-na-dvuh-vodoemah-sko-nachala-massovo-gibnut-ryba/