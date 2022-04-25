Квалификационное тестирование для педагогов приостановили в Казахстане

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Все виды тестирования, включая НКТ и МОДО, запланированные на период с 25 апреля по 3 мая, временно приостановили и перенесли. Причиной стали технические неполадки, заявляет Национальный центр тестирования в своем официальном Instagram-аккаунте.

"С сожалением сообщаем о том, что наши попытки решить технические вопросы без приостановления тестирования не увенчались успехом.

Поэтому, мы вынуждены перенести все виды тестирования, в том числе Мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО), Критерии оценки организаций образования и Национальное квалификационное тестирование (НКТ) для педагогов, запланированные с 25 апреля по 3 мая, на более поздний срок", – заявили в Национальном центре тестирования.

Точной даты проведения новых тестов пока нет. Отмечается, что на этой неделе информация о дате и времени проведения НКТ станет доступна в личном кабинете в разделе "Моя история".

"Напоминаем о том, что педагоги, которые не смогли завершить НКТ по техническим причинам, смогут продолжить тестирование с момента приостановления. Предыдущие ответы будут сохранены", – добавили в НЦТ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966560-kvalifikatsionnoe-testirovanie-dlya-pedagogov-priostanovili-v-kazahstane/