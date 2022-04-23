Скандал с зарплатой военнообязанным из Мангистау прокомментировали в Минобороны

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Министерстве обороны РК ответили на недовольство военнообязанных из Мангистау, которые пожаловались на невыплату обещанной награды за участие в боевых учениях.

О протестных настроениях в регионе сообщило издание Lada.kz.

По его информации, накануне военнообязанные Мангистау пришли в военкомат с требованием заплатить им обещанные деньги.

"Я безработный. Мне заместитель начальника военкомата Тупкараганского района пообещал, что за участие в учениях мне заплатят 50 тысяч тенге. Эта сумма была указана за пять дней участия. Я в общем пробыл на учениях 12 дней.

Но потом мне сказали, что заплатят 40 тысяч тенге за все 12 дней. Мы позвонили в Форт-Шевченко, там теперь говорят, что мы никакие суммы не обговаривали.

И хочу еще добавить, что во время учений для нас не было создано никаких условий: еда была невкусная, лекарств не было, зубную пасту и мыло дали за два дня до окончания учений", – рассказал один из жителей области Бекжан Коляй.

Людей, которые посчитали себя обманутыми, собралось несколько десятков.

С протестующими лично встретился глава Управления мобилизационной подготовки и гражданской защиты Мангистауской области Галым Андалиев. Он разъяснил, что молодых людей дезинформировали.

"Учения проходили в три этапа. С 11 по 22 апреля был последний этап, где нужно было организовать территориальные войска. Было призвано 100 военнообязанных лиц. Зарплата им распределяется в зависимости от того, работают они или нет.

Например, если человек безработный, то он получает 60 тысяч тенге за месяц участия в учениях, если он работает, и его зарплата не превышает среднюю зарплату в Мангистау (то есть, если меньше 378 тысяч тенге), то он получает деньги в размере своего ежемесячного оклада", – разъяснил Галым Андалиев.

Издание сообщает, что учения проходили в одной из казарм, расположенной в 15 километрах Актау. По словам Андалиева, мужчины проходили там военную подготовку.

Ситуацию прояснили в Министерстве обороны РК.

"С 4 по 16 апреля 2022 года в Казахстане прошло комплексное межведомственное стратегическое командно-штабное учение "Батыл Тойтарыс – 2022". Для участия в учении на воинские сборы были призваны военнообязанные в девяти областях.

В соответствии с Постановлением акима Мангистауской области от 1 апреля 2022 года №48 "О призыве военнообязанных на воинские сборы" в бригаду территориальной обороны было призвано 100 человек", – сообщили в МО РК.

Прокомментировали в министерстве и возмущения военнообязанных.

"Обеспечение военнообязанных военной формой одежды и питанием во время сборов, медицинское обеспечение осуществляется местными исполнительными органами.

На период воинских сборов за военнообязанными сохраняются место работы и занимаемая должность. Местными исполнительными органами им выплачивается средняя заработная плата за счет государства, а неработающим – минимальная заработная плата", – добавили в МО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966477-skandal-s-zarplatoy-voennoobyazannym-iz-mangistau-prokommentirovali-v-minoborony/