Причины подтоплений улиц назвали в акимате Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По поручению акима Алматы Ерболата Досаева был проведен анализ технического состояния водохозяйственных объектов для решения проблемы подтоплений в городе, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Отмечается, что всего в ходе проверки было выявлено 56 участков, которые подвержены постоянным подтоплениям при малейших осадках.

"Основные причины – это отсутствие на некоторых участках арычных сетей, арыки без соединения с ливневой канализацией, разрушенные арыки, выведение арыков на дороги, а также неработающие, забитые, засыпанные коллекторы", – сообщили в пресс-службе акимата.

Также в ведомстве подчеркнули, что из-за постоянного расширения границ города и роста населения текущая система не справляется с объемом дождевых и талых вод. Для решения вопроса необходима реконструкция арычных сетей и коллекторов с увеличением их пропускной способности с последующим объединением в единую сеть.

Проверка показала, что из 16 коллекторов, предназначенных для отвода дождевых и талых вод, лишь 4 коллектора, построенные с 2013 по 2018 годы, в Алатауском районе, соединены с арычными сетями и функционируют. Остальные 12 являются бесхозными и не обслуживаются, заилены и забиты мусором, имеют разрушения, не соединены с арычными сетями.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"По поручению акима города в марте 2022 года выполнена инвентаризация арычной сети города. В результате определено 1525 километров арычных сетей, из которых функционируют 1101 километров, требуют ремонта или реконструкции – 424 километров (27%), а также необходимо строительство новых арычных сетей протяженностью 100 километров. Для полива в городе используются всего 168 километров арычной сети.

В текущем году будут начаты работы по строительству и реконструкции арычной сети города общей протяженностью 376 километров (западная часть – Алатауский, Наурызбайский, Ауэзовский районы, центральная часть – Жетысуский, Бостандыкский, Алмалинский районы, восточная часть – Медеуский, Турксибский районы)", – отметили в акимате города Алматы.

Сообщается, что на сегодняшний день по западной части города ведутся строительно-монтажные работы по строительству и реконструкции арычных сетей протяженностью - 119 километров, срок реализации – 2021-2023 год.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Между тем данным проектом было не предусмотрено использование этих сетей для полива зеленых насаждений, не учтено водоотведение дождевых и талых вод в существующие коллекторы, что приведет к подтоплению отдельных участков.

"В этой связи проект планируется пересмотреть с учетом реконструкции существующих арычных сетей и коллекторов с увеличением их пропускной способности, и организации соединения в единую сеть без приостановления строительных работ. Это позволит избежать подтоплений и поливать зеленые насаждения", – подытожили в городском акимате.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966407-prichiny-podtopleniy-ulits-nazvali-v-akimate-almaty/