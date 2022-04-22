Прямой авиарейс между Алматы и Миланом запустят с июня

Иллюстративное фото: pixabay.com

Авиационные власти Казахстана и Италии достигли договоренности в вопросе об открытии международного авиарейса между Алматы и Миланом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации.

В сообщении КГА говорится о том, что в рамках действующих договоренностей между комитетом МИИР РК и авиационными властями Италии создана правовая база для выполнения прямых регулярных рейсов между двумя странами.

В ходе встречи, в которой приняли участие зампредседателя КГА Салтанат Томпиева и представители итальянской авиакомпании "NEOS", была достигнута договоренность об открытии международного рейса между Алматы и Миланом.

"Выполнение регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту "Милан – Алматы – Милан" планируется начать с 12 июня 2022 года. Полеты будут совершаться с частотой 2 рейса в неделю – по понедельникам и четвергам, на воздушных судах Boeing 737 и 787", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что для дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966406-pryamoy-aviareys-mezhdu-almaty-i-milanom-zapustyat-s-iyunya/