35 килограммов икры получили от гигантской белуги в Атырау

Фото: пресс-служба Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК

21 апреля в целях искусственного выращивания молоди осетровых видов рыб получено 35 кг икры от самки белуги весом 190 кг, которую 19 апреля текущего года выловили на реке Жайык. Об этом сообщает пресс-служба Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что оплодотворенные икринки помещены в аппараты для инкубации до стадии личинки, затем они будут подращиваться в бассейнах, а далее их пересадят в выростные пруды.

Выращенная молодь белуги в июле-августе текущего года будет выпущена в естественную среду обитания.

В данный момент состояние самки оценивается как удовлетворительное. В зависимости от результатов попытки одомашнивания она будет использована для формирования маточного стада, а в случае невозможности содержания в искусственных условиях ее выпустят в Каспийское море.

Напомним, 19 апреля гигантскую белугу весом около 200 килограммов выловили в Атырау. После чего ее доставили на производственную базу для обследования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966380-35-kilogrammov-ikry-poluchili-ot-gigantskoy-belugi-v-atyrau/