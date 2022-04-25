Резкое потепление произойдет в Казахстане в ближайшие дни

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Казахстанские синоптики составили прогноз погоды в стране на ближайшие три дня с 26 по 28 апреля. По их данным, вскоре произойдет резкое потепление, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как пояснили эксперты, вскоре влияние на погоду в Казахстане перейдет к антициклону, с приходом которого прекратятся осадки и начнется повышение дневной температуры воздуха:

на севере: от 13-18 градусов до 20-25 градусов тепла;

от 13-18 градусов до 20-25 градусов тепла; в центре: от 8-18 градусов до 15-23 градусов тепла;

от 8-18 градусов до 15-23 градусов тепла; на юге: от 18-28 градусов до 23-30 градусов тепла;

от 18-28 градусов до 23-30 градусов тепла; на западе: до 20-28 градусов тепла;

до 20-28 градусов тепла; на востоке: до 10-18 градусов тепла;

до 10-18 градусов тепла; на юго-востоке: до 17-25 градусов тепла.

Лишь на западе, а также в горных и предгорных районах по всей стране пройдут атмосферные фронтальные разделы, из-за которых там ожидаются дожди с грозами.

Кроме того, в центре, на востоке и в горных регионах ночью и утром будет туман, а на юге и юго-западе Казахстана произойдет усиление ветра с пыльной бурей.

Как указано на официальном сайте РГП "Казгидромет", завтра в Алматы ожидается гроза. Днем воздух прогреется до 18-20 градусов тепла, ночью температура упадет до 7-9 градусов тепла.

В Нур-Султане 26 апреля синоптики обещают переменную облачность без осадков. Днем температура воздуха составит 15-17 градусов тепла, ночью - 1-3 градуса тепла.

На территории Шымкента, по данным экспертов, также будет переменная облачность без осадков. Днем столбики термометров покажут 24-26 градусов тепла, ночью - 6-8 градусов тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966330-rezkoe-poteplenie-proizoydet-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/