Неправильную парковку будут фиксировать автоматически в Нур-Султане

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Автоматически фиксирующая остановку и стоянку автомобилей в неположенных местах система внедряется в Нур-Султане с 22 апреля текущего года, сообщается на официальном сайте компании "Парковочное пространство Астаны".

Теперь неправильная парковка на дорогах столицы будет фиксироваться без привлечения сотрудников полиции.

Как пояснили в компании, в целях снижения уровня правонарушений на дорогах столицы, фиксировать остановку и стоянку транспортных средств будут при помощи комплексов фотовидеофиксации "Дозор-М", которыми оборудованы спецавтомобили ТОО "Парковочное пространство Астаны".

Подчеркивается, что данные комплексы прошли обязательную сертификацию и регистрацию в соответствии с законодательством нашей страны.

Выявление фактов нахождения автомобилей в неустановленном месте осуществляется с помощью системы GPS/ГЛОНАСС, которая определяет и фиксирует точное время и место транспортного средства, пояснили в компании.

Горожанам напомнили, что за допущение нарушений правил остановки или стоянки предусматривается штраф от 5 до 10 МРП.

"Фиксация нарушений осуществлена по рекомендации Управления административной полиции ДП Нур-Султана для снижения общего количества правонарушений среди водителей. Спорные случаи будут рассмотрены сотрудниками полиции. Все денежные средства от штрафов попадают в бюджет города", - говорится в сообщении компании.

Астанчанам напомнили, что режим работы платных парковок: в будние дни с 8:00 до 20:00. Оплата 100 тенге в час. Согласно правилам, оплату необходимо произвести в первые 30 минут. В выходные и праздничные дни парковки бесплатны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966324-nepravilnuyu-parkovku-budut-fiksirovat-avtomaticheski-v-nur-sultane/