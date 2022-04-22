Дожди с мокрым снегом, грозы и туманы ожидаются в Казахстане в выходные

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Казахстанские синоптики составили прогноз погоды в стране на ближайшие выходные дни - с 23 по 25 апреля. Эксперты ожидают, что в стране наступит похолодание, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как рассказали синоптики, в ближайшие два дня северные регионы страны останутся под властью Северо-западного антициклона, который вызовет прекращение осадков и сохранит низкие температуры воздуха до 5-10 градусов мороза ночью.

Что касается остальной территории республики, здесь произойдет смещение циклона из района Средиземного моря, из-за чего пройдут дожди, а на востоке и в центре страны - дожди с мокрым снегом.

Кроме того, ожидаются туман и гололед, на юге республики - гроза, град и шквалистый ветер.

К началу следующей недели на большей части территории страны, за исключением южных регионов, начнется постепенное потепление: в северной половине - до 10-18 градусов тепла, на западе - до 20-25 градусов тепла.

Как указано на официальном сайте РГП "Казгидромет", завтра в Алматы ожидается переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха составит 23-25 градусов тепла, ночью - 12-14 градусов тепла.

На территории Нур-Султана синоптики также обещают переменную облачность без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 6-8 градусов, ночью - минус 3-5 градусов.

В Шымкенте 23 апреля будет гроза. Днем воздух прогреется до плюс 25-27 градусов, ночью температура воздуха упадет до плюс 12-14 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966319-dozhdi-s-mokrym-snegom-grozy-i-tumany-ozhidayutsya-v-kazahstane-v-vyhodnye/