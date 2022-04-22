Загрузили в багажник: "похищение" человека попало на камеры в Нур-Султане (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления полиции Нур-Султана попал момент, как ночью неизвестные загрузили человека в багажник авто. Как оказалось, молодые люди решили устроить розыгрыш для друга, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

Инцидент произошел 20 апреля в 02:38.

На камеры ЦОУ полиции попал момент, как две машины остановились на улице, из них вышли люди, которые схватили прохожего и загрузили его в багажник авто.

Информация была тут же передана наряду полиции, патрулировавшему город. Полицейские оперативно остановили машины. Мужчин в возрасте 18-19 лет доставили в отделение.

Как объяснили сами молодые люди, они хотели разыграть приятеля и снять пранк для соцсетей.

"В отношении них возбуждены административные производства с проведением профилактической беседы о недопущении подобных фактов", - сообщили в полиции.

Стражи порядка призвали казахстанцев не нарушать общественный порядок, тишину и покой граждан в ночное время, а также проявлять уважение к окружающим.

Вчера сообщалось, что в Алматы прохожие сняли на видео момент похищения девушки. Как выяснила полиция, это также оказалось пранком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966293-zagruzili-v-bagazhnik-pohischenie-cheloveka-popalo-na-kamery-v-nur-sultane-video/