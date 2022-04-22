Жители двух сел в СКО пожаловались на радиоактивную воду в колодцах

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Более тысячи жителей двух сел в СКО вынуждены пользоваться радиоактивной водой из опасных колодцев. Местные жители указали, что уже много лет ждут подключения к групповому водопроводу.

Как передает телеканал "Астана", специалисты взяли пробы воды в колодцах в селах Ольгинка (родина знаменитого казахстанского космонавта Александра Викторенко) и Сухорабовка, результаты показали превышение безопасных показателей.

После этого санврачи и власти запретили сельчанам пользоваться радиоактивными колодцами, однако люди заявили журналистам, что у них нет выбора. На данный момент 2 из 9 местных колодцев закрыты.

"Нам сказали, что здесь радиационная вода и нельзя пить, а для скотины берем отсюда. Со временем колодцы, если воду не выбираешь, вода портится. Желтеет", - рассказал житель Ольгинки Александр Ерижепов.

"А выяснилось, что водичкой нельзя пользоваться. Сейчас боимся. Если закроют эти колонки, мы останемся без воды", - посетовала местная жительница Валентина Гулинова.

По словам сельчан, власти не предлагают альтернативы закрытым колодцам и не проводят им центральное водоснабжение.

"Как можно пить с этой ямы? Вот отсюда на 300 метров центральный водопровод идет на Кокшетау. Это миллионы кубометров проходят через село. И мы не можем договориться", - рассказал журналистам местный житель Кайсаш Закирин.

Отчасти положение сельчан облегчает скважина, однако воду оттуда дают по часам, и на всех ее не хватает.

Такая же ситуация наблюдается и в соседней Сухорабовке притом, что население здесь в три раза больше. По словам акима сельского округа, из-за высокой радиоактивности воды здесь пришлось закрыть доступ к 6 колодцам из 10.

"Четыре мы просто не можем закрыть, потому что население без воды, без альтернативных источников мы не можем оставить. Все знают об этой проблеме", - пояснила аким Сухорабовского сельского округа Антонина Марченко.

Тем не менее, подчеркивается, что даже санврачи, которые держат эти водоисточники на контроле уже 12 лет, об их опасности говорят осторожно.

"Проводится мониторинг подземных и поверхностных вод на радиационные показатели. В селах Ольгинка и Сухорабовка общественные скважины и колодцы с превышением коэффициента радиационной безопасности больше 1.

Такие предельно-допустимые уровни может дать сухой остаток, то есть высокая минерализация, или могут дать радионуклеиды. Нужно исследовать воду глубоко", - указала глава отдела ДСЭК СКО Гульнара Джаксылыкова.

Сельчане не раз обращались за помощью к чиновникам, однако, по их словам, уже 8 лет дальше обещаний дело не заходит. Об этом заявили члены рабочей группы Комитета партийного контроля партии Amanat.

Партийцы выехали в Ольгинку и Сухорабовку, встретились с жителями, изучили отчеты и проекты местных властей. В итоге они пришли к выводу, что процесс тормозят как Минфин, который вовремя не выделил деньги, так и Комитет по водным ресурсам.

"Есть даже водоотводы на эти 2 села. Примерно от нашего села 12-14 км имеется водоотвод, к которому можно было подсоединить. Я хорошо помню, что в 2014 году мы начинали подписывать этот проект. В 2017 мы его переподписали. В 2019 еще раз переподписали, но сдвигов больше нет", - добавила аким Антонина Марченко.

Замакима района Шал Акына Саят Омаров заявил журналистам, что экспертиза по данным проектам еще не получена, а в Комитете по водным ресурсам это оправдывают тем, что отсутствует финансирование.

"За счет собственных средств РГП "Казводхоз" разрабатывается проектно-сметная документация на сумму 21 млн тенге для подключения к Кокшетаускому групповому водопроводу 24 сельских населенных пунктов, в том числе и в 5 селах района Шал акын.

Получение заключения госэкспертизы планируется в конце мая 2022 года. После чего Комитетом будет подана бюджетная заявка в Минфин для начала реализации проекта", - указали в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966246-zhiteli-dvuh-sel-v-sko-pozhalovalis-na-radioaktivnuyu-vodu-v-kolodtsah/