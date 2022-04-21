Расплачиваться в казино и букмекерских конторах кредитными картами запретят в Казахстане

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Под председательством зампремьер-министра Ералы Тугжанова прошло совещание, на котором были рассмотрены вопросы регулирования игорного бизнеса и лотерейной деятельности в Казахстане. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РК.

В совещании приняли участие представители уполномоченных государственных органов и Национального банка.

Вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев доложил о ходе исполнения поручений по вопросам создания Центра учета ставок, принятия законодательных поправок по противодействию онлайн-казино, блокировки интернет-сайтов игорной направленности, регулирования лотерейного бизнеса.

Вице-премьер отметил, что легкодоступность, широкое распространение сайтов онлайн-казино стало основными причинами вовлеченности населения в азартные игры. У государственных органов отсутствуют данные о количестве таких сайтов, лиц, зависимых от азартных игр и объеме средств, потраченных гражданами на онлайн-казино.

Совещание по вопросам регулирования игорного бизнеса. Фото: официальный сайт правительства РК

Тугжанов указал, что Центр учета ставок должен быть создан на базе Министерства культуры и спорта.

По итогам совещания Ералы Тугжанов дал государственным органам ряд конкретных поручений. В частности:

разработать совместный план действий по противодействию незаконному игорному бизнесу и снижению уровня вовлечения граждан в азартные игры;

создать и продвигать социальные ролики о вреде азартных игр;

провести рейды по выявлению незаконных игорных заведений с привлечением представителей общественности;

обозначить перечень лиц, которые осуществляют деятельность по организации интернет-казино;

установить запрет банкам и платежным системам проводить финансовые операции в пользу данных лиц;

установить запрет на осуществление платежей или пополнение счетов в казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах с помощью кредитных карт;

установить ответственность за организацию интернет-казино;

разработать систему выявления и реабилитации граждан, зависимых от азартных игр, в том числе детей.

Совещание по вопросам регулирования игорного бизнеса. Фото: официальный сайт правительства РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966187-rasplachivatsya-v-kazino-i-bukmekerskih-kontorah-kreditnymi-kartami-zapretyat-v-kazahstane/