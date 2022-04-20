Конфликт полицейского с водителем сняли на видео в Алматинской области

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_issyk

В Алматинской области патрульный полицейский вступил в конфликт с водителем. Инцидент сняли на видео. В департаменте полиции региона организовали служебное расследование, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео конфликта между полицейским и молодым мужчиной распространяется в соцсетях.

На кадрах показаны двое патрульных, один из которых общается на повышенных тонах, судя по всему, с водителем и вскоре толкает его рукой.

Автор поста отмечает, что инцидент произошел на автодороге Есик-Тургень в Енбекшиказахском районе.

В департаменте полиции Алматинской области отреагировали на видео. В ведомстве отметили, что оно принято во внимание с назначением необходимой проверки.

"Инцидент между сотрудником патрульной полиции и гражданским лицом взят на контроль. Выяснением всех обстоятельств сейчас занимаются сотрудники управления собственной безопасности. По результатам проверки действиям полицейского дадут объективную оценку и примут соответствующие меры воздействия", - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966024-konflikt-politseyskogo-s-voditelem-snyali-na-video-v-almatinskoy-oblasti/