"Могло ничего не остаться": глава МО о пропавшем после взрывов под Таразом военном

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Глава Минобороны Казахстана в кулуарах мажилиса высказался о пропавшем после взрыва в Жамбылской области военнослужащем, передает корреспондент NUR.KZ.

Руслан Жаксылыков сообщил, что встречался с его родными.

"Мы на зимний период приостанавливали поиски из-за погодных условий. Не хотелось бы говорить об останках этого военнослужащего, но работы по поиску продолжаются. Если он находился в эпицентре взрыва, то, по большому счету, там могло ничего и не остаться. Объем работ большой, там необходимо проводить огромный земляной осмотр, просеивание. Это огромные затраты и людские, и временные, работы предстоит достаточно", - добавил глава Минобороны.

При этом, он отметил, что семье пропавшего военнослужащего было предложено признать его погибшим или без вести пропавшим. В этом случае его родные могли бы получить полагающиеся из бюджета выплаты.

"Мы понимаем семью, поэтому поиски продолжаются. Поиски ведем не только мы, поиски ведутся и органами внутренних дел. Есть ли вероятность, что он сбежал? Давайте конспирологических версий не будем (рассматривать - прим. ред.) и отработаем рабочие версии", - резюмировал министр.

Напомним, летом прошлого года произошли взрывы на складе боеприпасов в Жамбылской области. В результате данного инцидента погибли 17 человек.

Один военнослужащий числится пропавшим. Ранее его родители назначили вознаграждение за помощь в поисках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965962-moglo-nichego-ne-ostatsya-glava-mo-o-propavshem-posle-vzryvov-pod-tarazom-voennom/