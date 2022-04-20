Парламент одобрил резонансный законопроект о блокировке соцсетей при кибербуллинге детей

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Депутаты мажилиса согласились с изменениями и дополнениями, внесенными сенатом в законопроект по вопросам защиты прав ребенка. Документ, предусматривающий защиту детей от кибербуллинга, направлен на подпись президенту, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Джамиля Нурманбетова отметила, что проект закона разработан в целях формирования эффективной правовой основы и совершенствования законодательства в сфере защиты прав ребенка.

По словам мажилисвумен, внесенные сенатом поправки состоят из 6 позиций и предусматривают изменение механизма взаимодействия госорганов с интернет-ресурсами, допустившими размещение запрещенной или иным образом ограниченной к распространению на территории Казахстана информации, наносящей вред ребенку.

"Депутатами сената предложено наделить уполномоченный орган в области СМИ компетенцией по определению порядка проведения экспертизы по фактам кибербуллинга в отношении ребенка, а также законодательно определить факты кибербуллинга в качестве основания для приостановления доступа к интернет-ресурсам.

При этом из законопроекта исключены компетенции уполномоченного органа в области СМИ по определению порядка ограничения доступа к запрещенной информации", - подчеркнула она.

Нурманбетова сообщила также, что внесенные поправки не меняют концепцию и содержание законопроекта, одобренного мажилисом. В связи с этим, Комитет по социально-культурному развитию предложил согласиться с предложенными дополнениями и изменениями.

Ранее сообщалось, что в случае принятия закона Facebook, Instagram и другие платформы обяжут удалять информацию, связанную с кибербуллингом детей.

Мажилис одобрил законопроект еще в начале марта, но неделю назад сенат вернул документ в нижнюю палату: депутаты сената внесли ряд поправок. В частности, сенаторы предложили исключить из законопроекта широкие полномочия, позволявшие уполномоченному органу по своему усмотрению ограничивать доступ либо приостанавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров.

Комментируя законопроект, Ашимбаев ранее заявлял, что "нельзя игнорировать мнение общественности" о документе - казахстанцы отнеслись к нему неоднозначно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965897-proekt-zakona-o-blokirovke-sotssetey-pri-kiberbullinge-detey-prinyal-parlament/