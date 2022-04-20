Алматинке пришлось уехать из Казахстана из-за угроз бывшего мужа

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Жительнице Алматы пришлось бежать из страны из-за угроз бывшего мужа. Об этом рассказала депутат мажилиса Ирина Смирнова, к которой обратилась мама девушки.

Как рассказала мажилисвумен телеканалу "Астана", из-за угроз мужчины вся семья девушки живет в постоянном страхе. Защитные предписания не останавливают агрессора.

Депутат уверена, закон о семейно-бытовом насилии помог бы уменьшить количество жертв и подобных ситуаций.

"Нужно обеспечить защиту женщин и детей, а семейно-бытовое насилие рассматривать как преступление. Это преступление. Еще мало того, в стенах дома, закрытые на ключ, эти люди не могут никому рассказать о том, что происходит у них в семье. И хватит уже скрывать это все. Нужно идти к тому, чтобы этот законопроект, который уже зашел в парламент, мы должны его принять", - считает депутат Ирина Смирнова.

Мнение парламентария разделяют и общественники. По их данным, с момента декриминализации закона количество женщин, получивших побои, увеличилось на треть, а число случаев причинения легкого вреда стало в два раза больше. И это только официальная статистика.

Правозащитники отмечают, что казахстанки боятся обращаться в правоохранительные органы из-за отсутствия справедливого наказания для агрессора. Между тем, данные статистики говорят, что ежегодно каждая двенадцатая казахстанка подвергается насилию, а более 400 жительниц страны погибают от рук домашних тиранов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965855-almatinke-prishlos-uehat-iz-kazahstana-iz-za-ugroz-byvshego-muzha/