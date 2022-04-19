Родные встречали мать с младенцем из роддома на лодке в Атырауской области (видео)

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В соцсетях появилось видео, на котором было запечатлено, как родственники с шарами и песнями встречали молодую маму с младенцем на моторной лодке. Близкие выписанных из роддома подплыли к участку автодороги Миялы-Карабау-Индер в сопровождении сотрудников ДЧС, передает "Ак Жайык".

Женщина с новорожденным после выписки часть дороги преодолела на моторной лодке. Но это никак не омрачило ее радость, а родные встретили их с музыкой и шарами.

Как сообщила группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области, 18 апреля спасатели благополучно переправили мать с младенцем, который родился в селе Миялы.

По ту сторону трассы Миялы-Карабау-Индер их торжественно встретили другие родственники, потом все направились в село Жангельдин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кызылкогинском районе объявлена чрезвычайная ситуация в связи с паводком из-за разлива реки Уил. В западной части села Миялы стали усиливать защитные дамбы, проводились другие работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965798-rodnye-vstrechali-mat-s-mladentsem-iz-roddoma-na-lodke-v-atyrauskoy-oblasti-video/