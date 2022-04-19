Когда студенты начнут учиться по 2,5 года на бакалавриате, рассказал Аймагамбетов

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Глава Минобразования на пресс-конференции в кабмине рассказал, когда планируется запустить прикладной бакалавриат со сроком обучения 2,5 года - о возможности запуска такого формата подготовки кадров он говорил еще 1 февраля, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов назвал этот проект очень важным. По словам министра, его реализация позволит в короткие сроки подготовить необходимое количество кадров для рынка труда.

"Очень много работодателей как раз говорят о том, что мы очень долго готовим кадры, в течение 4 лет.

В пилотном режиме мы хотим начать подготовку прикладных бакалавров, и они, в зависимости от этого, на базе 11 класса они пойдут в университет, либо на базе колледжа, будут обучаться в течение определенного времени, но срок обучения будет гораздо короче, чем обучение в обычном бакалавриате", - пояснил министр.

Ожидается, что пилот проекта стартует в этом году с начала нового учебного года.

"У нас пилотный проект в ряде вузов. Сейчас мы смотрим, в каких вузах. Мы думаем, что это будет в столице и в Алматы.

Но если у него (студента - прим. ред.) будет необходимость, и он захочет дальше пойти отучиться и получить степень полного бакалавра, то у него такая возможность будет – он возвращается в вуз и добирает кредиты и, соответственно, получает искомую степень бакалавра", - резюмировал глава МОН РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965762-kogda-studenty-nachnut-uchitsya-po-25-goda-na-bakalavriate-rasskazal-aymagambetov/