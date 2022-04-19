Врачи Шымкента ищут родных потерявшего память мужчины

Жанузак Турсункулов. Фото: Otyrar.kz

В первой городской клинической больнице Шымкента получает лечение мужчина, который потерял память. Медики разыскивают родственников 48-летнего пациента, передает Otyrar.kz.

Врачам известно, что пациента зовут Жанузак Турсункулов. Ему 48 лет. У мужчины диагностирована влажная гангрена левой стопы, сепсис, тяжелая белково-энергетическая недостаточность.

Пациент не может ответить на вопросы, есть ли у него кто-то из родственников в Шымкенте и откуда он сам.

Предположительно, у него развилась временная потеря памяти.

Сотрудники первой городской клинической больницы просят всех, кто узнал мужчину, обратиться к ним в медицинское учреждение или позвонить по номеру 102.

Напомним, ранее стало известно, что Бакытжан Позилов по собственному желанию ушел с поста главы управления здравоохранения Шымкента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965751-vrachi-shymkenta-ischut-rodnyh-poteryavshego-pamyat-muzhchiny/