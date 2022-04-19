Врачи Шымкента ищут родных потерявшего память мужчины
В первой городской клинической больнице Шымкента получает лечение мужчина, который потерял память. Медики разыскивают родственников 48-летнего пациента, передает Otyrar.kz.
Врачам известно, что пациента зовут Жанузак Турсункулов. Ему 48 лет. У мужчины диагностирована влажная гангрена левой стопы, сепсис, тяжелая белково-энергетическая недостаточность.
Пациент не может ответить на вопросы, есть ли у него кто-то из родственников в Шымкенте и откуда он сам.
Предположительно, у него развилась временная потеря памяти.
Сотрудники первой городской клинической больницы просят всех, кто узнал мужчину, обратиться к ним в медицинское учреждение или позвонить по номеру 102.
Напомним, ранее стало известно, что Бакытжан Позилов по собственному желанию ушел с поста главы управления здравоохранения Шымкента.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965751-vrachi-shymkenta-ischut-rodnyh-poteryavshego-pamyat-muzhchiny/