Еще пять поездов начнут курсировать между городами Казахстана и России

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Поезда между Казахстаном и Россией будут вновь курсировать по еще пяти маршрутам с июня 2022 года. Ранее же сообщалось о запуске нового поезда по маршруту "Атырау-Астрахань".

В расписание возвращаются международные пассажирские поезда, курсирование которых было временно приостановлено с 16 марта 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте ОАО "РЖД".

В июне этого года будет возобновлено курсирование пяти поездов:

№ 7/8 Алматы – Саратов;

№ 84/83 Караганды – Самара;

№ 301/302 Алматы – Новосибирск;

№ 145/146 Караганды – Омск;

№ 113/114 Алматы – Казань.

Отмечается, что продажа билетов на вышеуказанные поезда будет открыта в ближайшее время, а приобрести их можно будет за 45 суток до отправления.

Подробнее с графиком курсирования поездов можно будет ознакомиться на сайте.

Ранее сообщалось о том, что с 20 апреля также стартует пассажирский ЖД-маршрут из Атырау в Астрахань. Поезда будут курсировать по данному направлению через день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965636-esche-pyat-poezdov-nachnut-kursirovat-mezhdu-gorodami-kazahstana-i-rossii/