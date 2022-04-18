Подросток умер от бешенства в Туркестанской области

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В Туркестанской области спустя год после укуса собаки умер 14-летний подросток. Предположительная причина смерти - бешенство. Об этом сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам родителей, на их сына в мае прошлого года напала собака и укусила за ногу. Однако они решили заняться самолечением.

Лишь спустя почти год, 7 апреля, у мальчика появились странные симптомы: тревожность, страх, повышение температуры, боли в костях и области укуса, чувство нехватки воздуха во время питья воды и общая слабость.

На следующий день он обратился в поликлинику по месту жительства, где ему назначили лечение от болей в костях.

Однако состояние ухудшалось. Родные прибегли к помощи представителей нетрадиционной медицины.

10 апреля подростка забрали на карете скорой помощи в районную больницу, где в инфекционном отделении ему поставили диагноз - бешенство. Всех членов семьи взяли под наблюдение.

Однако восьмиклассника спасти не удалось. Он умер 11 апреля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965614-podrostok-umer-ot-beshenstva-v-turkestanskoy-oblasti/