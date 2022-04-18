Новый железнодорожный маршрут свяжет Казахстан и Россию с 20 апреля

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С 20 апреля стартует пассажирский ЖД-маршрут из Атырау в Астрахань. Поезда будут курсировать по данному направлению через день, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

"На основании двусторонней договоренности между железнодорожными администрациями Казахстана и России, с 20 апреля 2022 года назначается международный пассажирский поезд №625/626 сообщением "Атырау-Астрахань".

Периодичность курсирования – через день: из Атырау состав отправляется с 20 апреля текущего года по четным датам, а из Астрахани в Атырау – с 21 апреля 2022 года по нечетным", – сообщили в пресс-службе.

Пассажирам напомнили, что для въезда на территорию России по-прежнему обязательно наличие либо отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 (срок действия 72 часа), либо паспорта о прохождении вакцинации или ревакцинации.

"Напомним, что это решение межведомственной комиссии РК. Пассажиры не будут допущены к посадке в вагон, если у них отсутствуют результаты ПЦР теста или нет паспорта вакцинации от COVID-19", – подчеркнули в АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Кроме того, пассажирам порекомендовали соблюдать масочный режим в местах массового скопления людей.

Напомним, что с 26 апреля казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновляет международные авиарейсы между Атырау и Астраханью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965613-novyy-zheleznodorozhnyy-marshrut-svyazhet-kazahstan-i-rossiyu-s-20-aprelya/