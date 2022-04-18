О новых уловках мошенников рассказали в МВД Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Министерство внутренних дел РК обратилось к казахстанцам из-за участившихся случаев мошенничества. Сотрудники МВД на своем официальном медиа-портале Polisia.kz рассказали о новых уловках аферистов.

По информации стражей порядка, в последнее время участились случаи мошеннических звонков под видом сотрудников полиции и других правоохранительных органов, с использованием подменных номеров, схожих с абонентскими номерами казахстанских операторов сотовой связи.

Мошенники, представляясь дознавателями или следователями, сообщают, что по факту якобы оформленного онлайн-кредита в отделение полиции обратились родственники или знакомые граждан. Для уточнения данных преступники предлагают гражданам сообщить информацию о счетах, а также персональную информацию, например, ФИО или ИИН.

Также полицейским стало известно, что казахстанцы под давлением мошеннических манипуляций устанавливали на свои устройства приложения, предназначенные для получения удаленного доступа.

В МВД подчеркнули, что эти действия были направлены на получение доступа к банковским картам и депозитам потенциальных жертв с дальнейшим переводом с них денег либо оформления кредита.

Сотрудники органов внутренних дел дали гражданам рекомендации, как не стать жертвой мошенников.

"Если вам поступил подобный звонок от якобы сотрудника банка или полиции, рекомендуется положить трубку и связаться с банком для уточнения подробностей. Необходимо помнить, что ни полиция, ни сотрудники банка никогда не просят подтвердить данные о банковских счетах или персональные данные", – предупредили в МВД.

Полицейские призывают ни под каким предлогом не передавать третьим лицам, кем бы они не представлялись, персональные данные, реквизиты банковских счетов или SMS-коды, поступившие на абонентский номер из банка.

Для обеспечения защиты своих банковских счетов необходимо придерживаться элементарных мер безопасности:

регулярно производить смену паролей, которые должны быть сложными;

подключить все системы безопасности, существующие в платежных системах.

"Если вы стали жертвой мошеннических действий с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимо незамедлительно позвонить в банк и заблокировать свои счета, а также обратится в отдел полиции по месту жительства", – порекомендовали сотрудники МВД.

Напомним, недавно в Акмолинской области неизвестные, представившись сотрудниками полиции, убедили женщину оформить кредиты на сумму 2,8 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965527-o-novyh-ulovkah-moshennikov-rasskazali-v-mvd-kazahstana/