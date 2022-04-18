23-летний пастух выехал на поиски скота и пропал в Костанайской области

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В Костанайской области спасатели отыскали 23-летнего пастуха, пропавшего несколько дней назад после выезда на поиски скота, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Сообщается, что молодой человек 15 апреля утром верхом на лошади выехал на поиски скота в сторону земельного участка Кулик и не вернулся.

Спустя два дня, 17 апреля, спасатели приступили к поискам мужчины. К вечеру они увенчались успехом - пастух был найден на земельном участке Коянбай Амангельдинского района, в 35 километрах от участка Кулик.

Мужчина остановился в зимовке крестьянского хозяйства на животноводческой ферме.

Отмечается, что в медицинской помощи он не нуждался. Спасатели помогли ему добраться до дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965455-23-letniy-pastuh-vyehal-na-poiski-skota-i-propal-v-kostanayskoy-oblasti/