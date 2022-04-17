Подростка эвакуировали из Малоалматинского ущелья

Фото: акимат Алматы

Спасатели службы 109 эвакуировали 14-летнего туриста из Малоалматинского ущелья - подросток получил травму ноги во время восхождения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Информация о пострадавшем поступила в службу спасения в 16.25 от дежурного ДЧС города.

Экипаж спасателей с одной из горных баз был незамедлительно направлен на помощь туристу в Малоалматинское ущелье.

Отмечается, что подросток отдыхал в окрестностях горы Мохнатка с другими туристами.

После прибытия на место спасатели оказали мальчику первую медицинскую помощь - он получил травму колена. После этого юношу доставили к ожидавшим у подножия горы сотрудникам Центра медицины катастроф.

Медики осмотрели пострадавшего и оказали ему доврачебную помощь. Отмечается, что в госпитализации подросток не нуждался.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965405-podrostka-evakuirovali-iz-maloalmatinskogo-uschelya/