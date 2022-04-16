Чиновник представился сотрудником Антикора при задержании полицейскими в Костанае

Иллюстративное фото: ДП СКО

Совет по этике рассмотрел дисциплинарное дело в отношении заместителя руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области Чингиза Кенжалы. Подробности сообщаются на официальной странице регионального департамента Агентства РК по делам государственной службы в Facebook.

В ведомстве рассказали, что 5 марта текущего года полицейские в Костанае остановили служебный автомобиль под управлением Чингиза Кенжалы. У мужчины заметили признаки алкогольного опьянения.

"В ходе проверки водитель сообщил об отсутствии документов и представился сотрудником Антикоррупционной службы в должности оперуполномоченного", - сообщили в департаменте Агентства РК по делам госслужбы по Костанайской области.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что чиновник был за рулем в состоянии легкого алкогольного опьянения.

В этой связи 7 апреля городским управлением полиции в отношении него был составлен административный протокол по ч.1 ст.608 КоАП РК, дело направлено в суд.

"За совершение проступка, дискредитирующего государственную службу, членами Совета по этике вынесена единогласная рекомендация об увольнении Чингиза Кенжалы с должности", - резюмировали в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965347-chinovnik-predstavilsya-sotrudnikom-antikora-pri-zaderzhanii-politseyskimi-v-kostanae/