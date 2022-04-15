Чиновник ушел в декретный отпуск в Семее
Руководитель отдела физической культуры и спорта Семея Ерлан Аубакиров ушел в отпуск по уходу за ребенком. В этой связи акимат объявил конкурс на замещение вакантной должности, передает Arnapress.kz.
По информации издания, на сайте городского акимата сообщается, что действующий глава отдела физической культуры и спорта Ерлан Аубакиров ушел в декретный отпуск до 25 октября 2023 года. Нового руководителя ищут на время его отсутствия.
Пока обязанности исполняет главный специалист ведомства Бахытжан Егизбаев.
В объявлении указывается, что документы кандидатов будут принимать до 18 апреля.
Претендент должен обладать стрессоустойчивостью, инициативностью, добропорядочностью, стратегическим мышлением и другими навыками.
Должностной оклад руководителя отдела физкультуры и спорта составляет 380 391 тенге. Однако сумма может быть другой в зависимости от стажа работы конкретного служащего.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965291-chinovnik-ushel-v-dekretnyy-otpusk-v-semee/