Чиновник ушел в декретный отпуск в Семее

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Руководитель отдела физической культуры и спорта Семея Ерлан Аубакиров ушел в отпуск по уходу за ребенком. В этой связи акимат объявил конкурс на замещение вакантной должности, передает Arnapress.kz.

По информации издания, на сайте городского акимата сообщается, что действующий глава отдела физической культуры и спорта Ерлан Аубакиров ушел в декретный отпуск до 25 октября 2023 года. Нового руководителя ищут на время его отсутствия.

Ерлан Аубакиров. Фото: gov.kz

Пока обязанности исполняет главный специалист ведомства Бахытжан Егизбаев.

В объявлении указывается, что документы кандидатов будут принимать до 18 апреля.

Претендент должен обладать стрессоустойчивостью, инициативностью, добропорядочностью, стратегическим мышлением и другими навыками.

Должностной оклад руководителя отдела физкультуры и спорта составляет 380 391 тенге. Однако сумма может быть другой в зависимости от стажа работы конкретного служащего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965291-chinovnik-ushel-v-dekretnyy-otpusk-v-semee/