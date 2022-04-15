Казахстанцев предупредили о мошенниках, выдающих себя за сотрудников Нацбанка

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На официальном сайте Национального банка РК появилось предупреждение о мошенниках, которые под видом сотрудников банка пытаются завладеть личными данными казахстанцев.

В Нацбанке предупредили, что злоумышленники под разными предлогами пытаются убедить собеседника в том, что ему необходимо установить мобильное приложение банка второго уровня или сервис удаленного управления на свой телефон.

После этого мошенники получают полный удаленный доступ к управлению смартфоном, открывают счета, оформляют кредиты и похищают денежные средства.

"Важно отметить, что злоумышленники в ходе телефонного разговора настаивают на передаче персональных и закрытых данных (суммы, хранящиеся на счете, СМС- и CVV-коды)", – заявили сотрудники Нацбанка.

Отмечается, что для получения информации по персональным данным пользователей мошенники используют все доступные методы социальной инженерии. В числе прочего, они могут представлять собеседнику поддельные документы.

"Злоумышленники фальсифицируют документы, подтверждающие личности работников НБК, а также письма или справки по денежным операциям со средствами граждан Республики Казахстан", – подчеркнули в сообщении банка.

Полученные данные могут использоваться в целях хищения и нанесения существенного материального ущерба гражданам.

В Национальном банке Казахстана также напомнили, что:

НБК не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок с физическими лицами;

НБК не осуществляет звонки в адрес физических лиц по поводу мошеннических действий со счетами граждан РК, компрометации персональных данных и попыток оформления кредитов в банках второго уровня;

счета в НБК могут быть открыты исключительно для учета операций Национального Банка, банков второго уровня и ограниченного числа юридических лиц.

"В случае получения подозрительных писем или подобных звонков "от Национального Банка" необходимо обратиться в правоохранительные органы", – добавили в Нацбанке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965277-kazahstantsev-predupredili-o-moshennikah-vydayuschih-sebya-za-sotrudnikov-natsbanka/