Казахстанцев предупредили о мошенниках, выдающих себя за сотрудников Нацбанка
На официальном сайте Национального банка РК появилось предупреждение о мошенниках, которые под видом сотрудников банка пытаются завладеть личными данными казахстанцев.
В Нацбанке предупредили, что злоумышленники под разными предлогами пытаются убедить собеседника в том, что ему необходимо установить мобильное приложение банка второго уровня или сервис удаленного управления на свой телефон.
После этого мошенники получают полный удаленный доступ к управлению смартфоном, открывают счета, оформляют кредиты и похищают денежные средства.
"Важно отметить, что злоумышленники в ходе телефонного разговора настаивают на передаче персональных и закрытых данных (суммы, хранящиеся на счете, СМС- и CVV-коды)", – заявили сотрудники Нацбанка.
Отмечается, что для получения информации по персональным данным пользователей мошенники используют все доступные методы социальной инженерии. В числе прочего, они могут представлять собеседнику поддельные документы.
"Злоумышленники фальсифицируют документы, подтверждающие личности работников НБК, а также письма или справки по денежным операциям со средствами граждан Республики Казахстан", – подчеркнули в сообщении банка.
Полученные данные могут использоваться в целях хищения и нанесения существенного материального ущерба гражданам.
В Национальном банке Казахстана также напомнили, что:
- НБК не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок с физическими лицами;
- НБК не осуществляет звонки в адрес физических лиц по поводу мошеннических действий со счетами граждан РК, компрометации персональных данных и попыток оформления кредитов в банках второго уровня;
- счета в НБК могут быть открыты исключительно для учета операций Национального Банка, банков второго уровня и ограниченного числа юридических лиц.
"В случае получения подозрительных писем или подобных звонков "от Национального Банка" необходимо обратиться в правоохранительные органы", – добавили в Нацбанке.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965277-kazahstantsev-predupredili-o-moshennikah-vydayuschih-sebya-za-sotrudnikov-natsbanka/