Боевые действия в городе и эвакуация населения: как прошли учения в Алматинской области (фото)

Эвакуация мирного населения. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Нападение противника, эвакуация населения, разведка и проведение боевых действий в городе – это не описание голливудского боевика и, к счастью, не сводка реального боя. В Алматинской области провели межведомственные стратегические командно-штабные учения с участием нескольких военных подразделений, передает корреспондент NUR.KZ.

На полигоне Военного института Сухопутных войск в Алматинской области воссоздали практически реальную картину того, что может произойти в результате нападения противника на любой из городов Казахстана.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Несколько военных подразделений выполняли различные задачи: кто-то занимался "разведывательной деятельностью", кто-то – "эвакуировал мирных граждан", а кто-то – вел "самые настоящие боевые действия", "штурмуя здания".

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В учении "Батыл Тойтарыс-2022", которые посетил и министр обороны Руслан Жаксылыков, задействовали артиллерию, беспилотные летательные аппараты, вертолеты армейской авиации и бронетехнику.

Министр обороны. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"В рамках исполнения поручений верховного главнокомандующего нами проведена контрольная проверка подразделений десантно-штурмовых войск на учебном полигоне.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На данном полигоне мы проверяли слаженность действий подразделений, органов управления, а также совместных действий других войсковых формирований согласно поставленным боевым задачам. Была поставлена задача ведения боя в урбанизированной местности – бой в городе.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При совместной деятельности батальонно-тактической группы, десантно-штурмовых войск, пограничной службы и Нацгвардии провели бой в городе, поэтапно выполняя задачи разведки и эвакуацию населения", – рассказал начальник штаба, первый заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками полковник Бауыржан Артыков.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По его словам, дополнительно батальонно-тактические группы выполняли задачи "по уничтожению боевиков", которые "захватили населенный пункт". При этом действия батальонно-тактических групп поддерживались огнем артиллерии и ударами армейской авиации.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Полковник отметил, что совместные действия лично он оценивает хорошо.

"Мы разработали план проведения тактического учения, согласовали вопрос по привлечению и совместному решению задач с Нацгвардией, на макете местности объяснили задачи командирам подразделений. Все эти задачи будут дополнительно отрабатываться во время летнего периода обучения", – сообщил Артыков.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Отметим, комплексное межведомственное стратегическое командно-штабное учение "Батыл Тойтарыс-2022" проводится в рамках выполнения поручений президента страны по кардинальному повышению боеспособности армии, обеспечению эффективной координации между силовыми структурами, налаживанию их оперативной и военно-технической совместимости.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Военная полиция. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Танки. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Полигон. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965239-boevye-deystviya-v-gorode-i-evakuatsiya-naseleniya-kak-prohodyat-ucheniya-v-almatinskoy-oblasti/