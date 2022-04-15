Электронные табло на остановках за десятки миллионов тенге не работают в Петропавловске

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Несколько лет назад в Петропавловске за счет бюджета установили электронные табло на остановках, которые сейчас не работают. Горожане возмущены пустой тратой денег. Ситуацию прокомментировали в отделе ЖКХ, передает "Хабар 24".

"Умные" табло появились на остановках Петропавловска в 2018 году. Они показывали температуру воздуха, расписание и время ожидания автобусов, но проработали недолго.

"Да, они были удобные, но в данный момент они не работают. Время показывало, когда подойдет автобус, какой, теперь ждем", - рассказал житель города Николай Артемов.

Всего в Петропавловске установили 31 электронное табло. На эти цели из бюджета потратили десятки миллионов тенге. Также средства выделяли и на их обслуживание.

Сейчас люди возмущены тратой денег, учитывая, что система не работает.

Как пояснила пресс-секретарь городского отдела ЖКХ Асем Айтолла, в 2020 году начались сбои. Из-за пандемии заказать комплектующие из других стран не представлялось возможным, поэтому работа табло приостановилась.

"На сегодняшний день заканчивается работа по техническому обследованию данных табло, после чего будет закладываться финансирование, объявят конкурс для последующего обслуживания табло", - рассказала Асем Айтолла.

В акимате не ответили, сколько на все это понадобится средств, но заверили, что до конца года табло заработают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965163-elektronnye-tablo-na-ostanovkah-za-desyatki-millionov-tenge-ne-rabotayut-v-petropavlovske/