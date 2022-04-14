Порывы теплосетей произошли в нескольких микрорайонах Актау (видео)

Кадр из видео. Источник: "Лада"

В нескольких микрорайонах Актау произошли порывы тепловых сетей. Причину произошедшего объяснили в ГКП "Каспий жылу, су арнасы". Как оказалось, все из-за температурных испытаний теплосетей.

Видео с порывами тепловых сетей в нескольких микрорайонах Актау опубликовало местное издание "Лада". Речь идет о 1, 14 и 28 микрорайонах.

Как объяснили в ГКП "Каспий жылу, су арнасы", порывы произошли из-за температурных испытаний тепловых сетей, проводимых компанией "МАЭК - Казатомпром".

"В связи с проведением температурного испытания тепловых сетей совместно с ТОО "Маэк Казатомпром" по Актау выявляются порывы на тепловых сетях. Данный вид испытания проводится в целях выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения, а также при последующем ее снижении до первоначального уровня", - сообщил заместитель директора ГКП "Каспий жылу, су арнасы" Ислям Усенов.

По его словам, температурные испытания продлятся до 15 апреля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965108-poryvy-teplovyh-setey-proizoshli-v-neskolkih-mikrorayonah-aktau-video/