Досаев прокомментировал ситуацию с тарифами на теплоэнергию

Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Алматы Ерболат Досаев, выступая перед жителями Бостандыкского района, прокомментировал проблему отсутствия горячей воды в неотопительный период, о которой заявила одна из присутствующих на встрече жительниц, передает корреспондент NUR.KZ.

Горячая вода имеет низкую температуру, отметила девушка.

"По тепловым сетям хочу вас расстроить сразу. Мы покажем все документы. Есть вариант решения в городе: чтобы тепловые сети были адекватные, давайте поднимем тарифы.

У нас город таких социальных льгот и благ с точки зрения тарифов, к сожалению. Если в летнее время теплосети с учетом их износа хотя бы не поддерживать, то зимой мы получим соответствующие небольшие коллапсы в разных районах города", - сообщил аким.

Он отметил, что можно "поднапрячь" ТЭЦ для того, чтобы они "дополнительно что-то делали, но это стоит денег".

"Я, может быть, не такой опытный аким, но в области финансов небольшие знания имею. Все, что город может позволить себе, я все это заберу и передам. Но, вообще, любые сети должны поддерживаться за счет нормальных тарифов.

Это не те деньги субсидий, которые мы видим и перебрасываем с одной программы на другую, это не решение вопроса. Мы можем вырезать другие программы, я готов. Оголю и буду этим заниматься, но на следующей встрече вы зададите вопрос, почему оголили другую программу", - заявил Досаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965084-dosaev-prokommentiroval-situatsiyu-s-tarifami-na-teploenergiyu/