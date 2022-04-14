Еще один вуз в Казахстане прекратил работу из-за нарушений

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Приостановлена работа Центрально-Казахстанской академии. МОН РК провел проверку в данном учебном заведении и выявил множество нарушений отечественного законодательства, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Руководитель управления Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Эльвира Сапарбекова сообщила, что в Центрально-Казахстанской академии занятия проводились не в полном объеме, преподаватели не соответствовали предъявляемым требованиям, в частности, образование и ученая степень преподавателей не соответствовали преподаваемым дисциплинам, учебный процесс не был обеспечен преподавателями-практиками, необходимой учебной литературой.

Также выяснилось, что вуз не имеет системы внутреннего обеспечения качества. По итогам среза знаний студенты по шести направлениям подготовки кадров академии не набрали пороговые баллы.

Также специалистами были выявлены нарушения по перезачету дисциплин, необходимых для освоения соответствующей образовательной программы. При проведении рубежного контроля в вузе не применялась система прокторинга.

В ведомстве отметили, что анализ рейтинга образовательных программ работодателей показал, что большинство учебных программ Центрально-Казахстанской академии не были актуализированы и не соответствовали запросам рынка труда и работодателей.

Проверяющие обнаружили, что большинство специальностей не пользовались спросом среди обучающихся, по ним обучались только от 1 до 5 человек.

Пользуясь правом обжалования вуз обратился в судебные органы. Судами первой инстанции иски академии оставлены без удовлетворения, а решения Комитета признаны законными.

В ведомстве подчеркнули, что, согласно правилам деятельности вузов, студенты имеют право переводиться в другие университеты для продолжения обучения с момента приостановления или лишения вуза лицензии.

"Студенты могут уже сейчас перевестись в другие вузы, чтобы избежать проблем с недействительностью дипломов. По ряду направлений подготовки часть студентов уже во время зимней сессии перевелась в другие вузы", - добавила Эльвира Сапарбекова.

Отметим, не так давно генеральной лицензии лишился Атырауский инженерно-гуманитарный институт. Соответствующее решение вынес Специализированный межрайонный административный суд Атырауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965076-esche-odin-vuz-v-kazahstane-prekratil-rabotu-iz-za-narusheniy/