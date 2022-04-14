Авиарейсы из Ирана в Казахстан возобновятся со следующей недели

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Регулярное авиасообщение между Казахстаном и Ираном возобновится с 20 апреля. Об этом сообщается в официальном Telegram-аккаунте Комитета гражданской авиации.

Иранская авиакомпания Kish Air планирует начать выполнение регулярных международных рейсов по маршрутам Тегеран – Алматы и Горган – Актау с 20 апреля 2022 года. Рейсы будут совершаться один раз в неделю по каждому маршруту.

"Рейсы будут выполняться по средам (Горган – Актау) и четвергам (Тегеран – Алматы) на воздушных судах типа A321 и MD-82/83", – говорится в сообщении КГА.

Кроме того, отмечается, что все полеты будут выполняться в соответствии со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и опубликованным на сайте авиакомпании расписанием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965033-aviareysy-iz-irana-v-kazahstan-vozobnovyatsya-so-sleduyuschey-nedeli/