Один из перекрестков Алматы временно закроют для проезда авто

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В ночь с субботы, 16 апреля, на воскресенье, 17 апреля, в Алматы будет ограничено движение транспорта по перекрестку улиц Абиша Кекилбайулы и Бокина, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

"Временные ограничения вводятся для проведения аварийных работ на теплосетях (замены аварийной плиты перекрытия), проходящих под проезжей частью.

Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда данного участка", - говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 17 апреля, на улицах Алматы будет частично перекрыто движение - в мегаполисе будет проходить полумарафон. Какие именно улицы будут закрыты для проезда авто, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964960-odin-iz-perekrestkov-almaty-vremenno-zakroyut-dlya-proezda-avto/